В России хотят перевести пользователей на отечественные операционные системы

Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки отечественные операционные системы (ОС), включенные в реестр российского ПО. В дальнейшем министерство хочет обязать российских разработчиков адаптировать своё ПО под эти системы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Самые популярные российские операционные системы на сегодняшний день — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», которые базируются на бесплатной Linux. Именно их российские бизнесмены видят наиболее перспективными в ходе специального исследования, организованного Минцифры. Дело в том, что весной ряд зарубежных вендоров программного обеспечения и ОС остановили продажу и поддержку своих систем в России, среди них — Microsoft, Red Hat и другие. Поэтому правительство предложило компаниям переходить на российские варианты.

Как отметили эксперты, переход на отечественные ОС будет довольно сложным для российского ПО. Ведь каждой ОС требуется разработка отдельных приложений, поддержание их совместимости, а дополнительные затраты в результате ложатся на пользователей.