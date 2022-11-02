В Японии рекламируют God of War Ragnarok в стиле детского шоу
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Уже совсем скоро состоится релиз God of War Ragnarok. Игру уже рекламируют в метро по всему миру, а выделились, как обычно, японцы. Они выпустили свой рекламный ролик — он получился забавным.
Реклама, казалось бы, такой брутальной и взрослой игры, подана как нечто детское и весёлое. В ролике трое мужчин поют песню, используя предметы героев из игры. А в конце один из участников держит в руке огромный диск God of War Ragnarok.
God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. Кратосу и его сыну Атрею предстоит остановить Рагнарёк — скандинавский конец света.
Предзагрузка God of War Ragnarok для предзаказавших игру уже стартовала на PS4 и PS5. Сама игра выйдет 9 ноября, а оценки прессы появятся завтра в 19:00 мск.
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