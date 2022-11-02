Первый постер и точная дата выхода фильма «Пила 10»
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Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures представили первый постер «Пилы 10». Кроме того, они сообщили название картины: Saw X, то есть десятая часть получит римскую нумерацию.
Сюжетные подробности «Пилы 10» всё ещё держатся в секрете, однако зрителей точно ожидают хитроумные загадки и атмосфера триллерного ужаса. Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль» Главную роль вновь Тобин Белл — он воплотит Джона Крамера.
«Пила 10» выйдет в мировых кинотеатрах 27 октября 2023 года. Состоится ли релиз в России, пока неизвестно. Ранее мы публиковали разбор новой части, которая станет успешной только при соблюдении одного условия.
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