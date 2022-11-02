Массовое производство «Кибертрака» от Tesla начнётся через год

Издание Reuters сообщило, что Tesla планирует запустить массовое производство автомобиля Cybertruck в конце 2023 года. Об этом изданию сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

После этой новости акции Tesla выросли на 0,4%, а вчера они подскочили на 4,3%. В октябре Илон Маск заявлял, что компания работает над подготовкой производства на своём заводе в Остине.

Cybertruck впервые представили в 2019 году. После анонса машина породила множество мемов. На тот момент Tesla прогнозировала рыночную цену не менее $ 40 тыc. (примерно 2,5 млн рублей), однако с тех пор цены на новые автомобили выросли, а затем Tesla повысила цены на всю свою линейку.

На данный момент Tesla не раскрыла точную стоимость автомобиля. Неизвестна и дата начала продаж.