Массовое производство «Кибертрака» от Tesla начнётся через год
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Издание Reuters сообщило, что Tesla планирует запустить массовое производство автомобиля Cybertruck в конце 2023 года. Об этом изданию сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
После этой новости акции Tesla выросли на 0,4%, а вчера они подскочили на 4,3%. В октябре Илон Маск заявлял, что компания работает над подготовкой производства на своём заводе в Остине.
Cybertruck впервые представили в 2019 году. После анонса машина породила множество мемов. На тот момент Tesla прогнозировала рыночную цену не менее $ 40 тыc. (примерно 2,5 млн рублей), однако с тех пор цены на новые автомобили выросли, а затем Tesla повысила цены на всю свою линейку.
На данный момент Tesla не раскрыла точную стоимость автомобиля. Неизвестна и дата начала продаж.
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