После бана в Modern Warfare 2 игрок пошёл разбираться в офис Activision

Пользователь Reddit под ником PlumContent рассказал свою историю взаимоотношений с Call of Duty: Modern Warfare 2. Чуть позже модераторы сайта удалили его пост, однако его всё ещё можно найти в Сети.

По словам геймера, он начал играть в мультиплеер в день релиза, как вдруг словил блокировку на своём основном аккаунте. Пользователь подал жалобу в поддержку, однако её отклонили и заявили, что бан не подлежит обжалованию. После этого PlumContent не сдался, завёл новый аккаунт в Steam и ещё раз купил игру, как вдруг его вновь заблокировали.

Новость по теме Игроков в Call of Duty: Modern Warfare 2 массово банят без видимых причин

Геймер решил разобраться с банами лично и отправился в ближайший офис Activision в Остине, штат Техас. К сожалению, охранник не пустил его в здание, однако всё же согласился передать сотрудникам его сообщение. После этого один из работников сообщил, что у них сейчас нехватка людей и на разрешение проблем с блокировками может уйти несколько недель.

Игроку, конечно же, не понравился такой ответ, и он начал выражать охраннику свои претензии. В ответ тот попросил геймера успокоиться и не злиться из-за какой-то там игры. На ситуацию обратили внимание представители игровой индустрии, а продюсер студии Aspyr Джейкоб Гарсиа попросил геймеров больше так не делать. По его словам, это только нервирует разработчиков, а не помогает в разрешении проблемы.

Судя по всему, PlumContent столкнулся с блокировками аккаунта из-за стороннего софта. Ранее по этой же причине заблокировали тысячи профилей игроков по всему миру.