В «Твиттере» появятся платные видео

Как сообщает издание The Washington Post, Илон Маск продолжает искать способы монетизации для «Твиттера». Одной из новых функций в соцсети станет Paywalled Video — платные видео. Пользователи смогут публиковать ролики, для просмотра которых необходимо будет заплатить от $ 1 до $ 10. Какая комиссия будет у сервиса, неясно.

Как отмечают источники издания, сотрудники «Твиттера» опасаются потенциальных проблем с авторскими правами. Никто не знает, какие именно видео можно будет публиковать за деньги и как они будут модерироваться. Неясно также, планировалась ли функция раньше или это очередная идея Илона Маска.

Вполне возможно, Paywalled Video станет частью возрождённого Twitter Vine — сервиса коротких видеороликов, который закрыли в 2016 году. Недавно миллиардер устраивал опрос, следует ли вернуть функцию к жизни.