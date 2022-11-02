Ранний доступ и эксклюзивы: детали издания Palace для Need for Speed Unbound

Разработчики Need for Speed Unbound из студии Criterion опубликовали свежий трейлер гоночной аркады. Его посвятили особому изданию Palace, которое создано совместно с одноимённым брендом одежды. Ролик был опубликовал на канале Palace Skateboards.

В видео также показали свежий геймплей и преимущества издания Palace. Купившие его смогут начать игру на три дня раньше других, а также получат четыре новых модифицированных автомобиля. Также в издание входят наклейки, номерной знак, набор одежды и эксклюзивные эффекты при езде. Цена Palace Edition составляет $ 80.

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Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее разработчики показали коллекционное издание тайтла. Это настоящий набор юного вандала, посмотрите сами!