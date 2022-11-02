Ранний доступ и эксклюзивы: детали издания Palace для Need for Speed Unbound
Поделиться
Разработчики Need for Speed Unbound из студии Criterion опубликовали свежий трейлер гоночной аркады. Его посвятили особому изданию Palace, которое создано совместно с одноимённым брендом одежды. Ролик был опубликовал на канале Palace Skateboards.
В видео также показали свежий геймплей и преимущества издания Palace. Купившие его смогут начать игру на три дня раньше других, а также получат четыре новых модифицированных автомобиля. Также в издание входят наклейки, номерной знак, набор одежды и эксклюзивные эффекты при езде. Цена Palace Edition составляет $ 80.
Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее разработчики показали коллекционное издание тайтла. Это настоящий набор юного вандала, посмотрите сами!
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
16:19
-
16:06
-
15:49
-
15:48
-
15:34
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:55
-
14:29
-
14:01
-
13:48
-
13:35
-
13:08
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:19
-
11:22
-
10:39
-
10:04
-
09:26
- 1 ноября 2022
-
21:58
-
21:43
-
20:35
-
19:58
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:31
Партнерский контент