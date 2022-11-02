Дата выхода, предзаказы в России и новый трейлер. Все детали выпуска Atomic Heart

Mundfish наконец-то объявила дату выхода Atomic Heart — 21 февраля 2023 года.

Шутер выпустят сразу на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Однако в России и СНГ на ПК игру можно будет приобрести исключительно на платформе VK Play.

Кстати, в России уже стартовали предварительные заказы. На выбор доступны три издания: стандартное за 2499 рублей, золотое за 3199 рублей с сезонным пропуском на четыре грядущих дополнения и премиальное за 3599 рублей — туда, помимо прочего, добавили парочку уникальных косметических предметов.

Atomic Heart — шутер российских разработчиков, вдохновлённый советской эстетикой и BioShock. Создатели обещают широкий простор в геймплее — многие ситуации можно разрешить различными способами.

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