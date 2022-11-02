Blizzard вынуждает переплачивать за образ Кирико из Overwatch 2

В конце октября в Overwatch 2 начался ивент «Ужасы на Хэллоуин», который игроки встретили критикой, потому что издатель вынудил их переплатить за легендарный хэллоуинский образ Кирико. Изначально Blizzard добавила скин в отдельный бандл за 2600 монет или $ 26. Через неделю облик умелой воительницы и лекаря стали продавать отдельно за 1900 монет — это $ 19.

Фото: Blizaard

Игроки уверены, что подобные схемы — теперь часть философии развития Blizzard. По их словам, издатель продолжит внедрять в шутер такие «махинации» для заработка. Многие фанаты Overwatch 2 считают, что и $ 19 — слишком дорогая цена за праздничный облик Кирико, хоть он и легендарный.

Blizzard недавно на время убрала из Overwatch 2 Мэй. Её временно удалили, чтобы исправить ошибку, во время которой способность с ледяной стеной позволяла персонажам проходить сквозь текстуры и добираться до мест, где они не должны быть. Персонажа обещают вернуть в следующем патче.