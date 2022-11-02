В России хотят сделать конкурента «Мстителей» — сериал «Витязи»

Сегодня стало известно, что киностудия «Ленфильм» занимается новым проектом под названием «Витязи» — это будет фэнтезийный восьмисерийный сериал о русских витязях, доживших до современности.

Создатели проекта называют его жанровым экспериментом и сложносочинённой супергероикой в духе «Хранителей» Алана Мура, где за основу берутся герои и сюжеты отечественного фольклора. Авторы «Витязей» хотят доказать, что из отечественного фольклора может получиться что-то не менее интересное, чем «Мстители» или «Хранители».

Главная цель проекта – адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодёжной аудитории, сделать так, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов.

Как считает председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук, в русских сказках можно найти сотни готовых сценариев и идей для различных проектов.

В последние годы в нашем кино всё чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру.

В сериале снимутся: Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов и другие. Съёмки шоу планируют начать в 2023 году.

Вероятно, премьеру стоит ждать в 2024 году