«Возвращение на Пандору». Новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Disney представил новый трейлер «Аватара: Путь воды». До премьеры осталось всего полтора месяца — в кинотеатрах мира картину начнут показывать 16 декабря. Официального выхода в России не ожидается.

Продолжение «Аватара» планировали выпустить почти 10 лет. Изначально вторую часть заявили на 2014 год, но чем дальше, тем больше проект увеличивался в масштабах. Первоначально ожидалось лишь два сиквела, но теперь в работе уже четыре — причём занимаются ими параллельно друг другу.

«Аватара: Путь воды» продолжит историю первой части, рассказав про дальнейшую жизнь предыдущих протагонистов. Но, конечно, введут и новых героев.

Последующие фильмы серии должны выходить с промежутком в два года: в 2024-м, 2026-м и 2028-м.

Новый постер