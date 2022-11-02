Продажи PlayStation VR2 начнутся 22 февраля 2023 года за 35 тыс. рублей

Sony объявила дату выхода шлема PlayStation VR2 — продажи стартуют 22 февраля 2023 года. Цены начинаются от $ 550 — то есть от 35 000 рублей.

В базовый комплект поставки входят сам шлем и пара контроллеров Sense. Также можно прикупить комплект с игрой Horizon Call of the Mountain — он обойдётся на $ 50 дороже. Предзаказы стартуют 15 ноября, но в России запуск ожидаемо не запланирован. Придётся ждать привозов по параллельному импорту.

Вдобавок Sony анонсировала сразу 11 новых игр для своего шлема:

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Jurassic World Aftermath Collection

Tentacular.

Новость дополняется.