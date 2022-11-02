Продажи PlayStation VR2 начнутся 22 февраля 2023 года за 35 тыс. рублей
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Sony объявила дату выхода шлема PlayStation VR2 — продажи стартуют 22 февраля 2023 года. Цены начинаются от $ 550 — то есть от 35 000 рублей.
В базовый комплект поставки входят сам шлем и пара контроллеров Sense. Также можно прикупить комплект с игрой Horizon Call of the Mountain — он обойдётся на $ 50 дороже. Предзаказы стартуют 15 ноября, но в России запуск ожидаемо не запланирован. Придётся ждать привозов по параллельному импорту.
Вдобавок Sony анонсировала сразу 11 новых игр для своего шлема:
- The Dark Pictures: Switchback VR
- Crossfire: Sierra Squad
- The Light Brigade
- Cities VR – Enhanced Edition
- Cosmonious High
- Hello Neighbor: Search and Rescue
- Pistol Whip VR
- Zenith: The Last City
- After The Fall
- Jurassic World Aftermath Collection
- Tentacular.
Новость дополняется.
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