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Из-за падения спроса видеокарты начали продавать «на развес»

Из-за падения спроса видеокарты начали продавать «на развес»
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В сентябре майнинг альткоинов на видеокартах стал неактуальным, из-за чего видеоускорители для майнеров «превратились в тыквы». Недавно в Сети стали публиковать фотографии, демонстрирующие, как во Вьетнаме видеокарты продают прямо на улице «на развес», словно это овощи или фрукты. На одном из изображений можно заметить продавца, а рядом с ним — весы. Некоторые пользователи сочли фото постановочными.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Даже если эти фото постановка, по факту во Вьетнаме и ряде других стран действительно образовался переизбыток видеокарт. Эффективность добычи криптовалют резко упала после перехода Ethereum на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Теперь «Эфир» практически невозможно добыть с помощью видеокарт. В результате они и упали в цене, став бесполезными в сфере криптобизнеса.

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