Из-за падения спроса видеокарты начали продавать «на развес»

В сентябре майнинг альткоинов на видеокартах стал неактуальным, из-за чего видеоускорители для майнеров «превратились в тыквы». Недавно в Сети стали публиковать фотографии, демонстрирующие, как во Вьетнаме видеокарты продают прямо на улице «на развес», словно это овощи или фрукты. На одном из изображений можно заметить продавца, а рядом с ним — весы. Некоторые пользователи сочли фото постановочными.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Даже если эти фото постановка, по факту во Вьетнаме и ряде других стран действительно образовался переизбыток видеокарт. Эффективность добычи криптовалют резко упала после перехода Ethereum на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Теперь «Эфир» практически невозможно добыть с помощью видеокарт. В результате они и упали в цене, став бесполезными в сфере криптобизнеса.
- 2 ноября 2022
-
17:51
-
17:17
-
16:55
-
16:19
-
16:06
-
15:49
-
15:48
-
15:34
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:55
-
14:29
-
14:01
-
13:48
-
13:35
-
13:08
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:19
-
11:22
-
10:39
-
10:04
-
09:26
- 1 ноября 2022
-
21:58
-
21:43
-
20:35
-
19:58
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:55