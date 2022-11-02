Disney потребовала от российского агентства удалить все упоминания о сотрудничестве

Кинокомпания Disney требует от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания о сотрудничестве. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на владельца агентства.

Американская киностудия требует, чтобы YouHollywood удалила информацию со своего сайта и с портала IMDb. Требование в студии объяснили тем, что компания не хочет «ассоциировать себя с российским актёрским агентством». Руководство кастинг-агентства решило сперва изучить юридическую сторону вопроса, поскольку не хочет убирать упоминания о совместной работе. Как заявил владелец YouHollywood, молчать и тихо самоликвидироваться агентство не станет.

Ранее YouHollywood помогала Disney проводить в России кастинг на роли в фильмах «Питер Пэн и Венди» и «Люди Икс: Новые мутанты», а также в сериалах «Эйфория», «Ханна» и «Ответный удар». Однако после ухода с отечественного рынка американская корпорация решила закончить сотрудничество.