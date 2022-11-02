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В Tumblr возвращается контент для взрослых

В Tumblr возвращается контент для взрослых
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В 2018 году руководство Tumblr наложило запрет на публикацию на площадке всего контента для взрослой аудитории. Под него попали в том числе и те, кто создавал материалы не порнографического характера. Через два месяца после этого блогерская платформа сильно просела в статистике — она потеряла порядка 84 млн просмотров — показатели продолжали падать.

Tumblr даже хотели продать, но в итоге топ-менеджеры решили вернуть контент для взрослых — на принятие этого решения у них ушло четыре года.

Даже если ваши творения содержат наготу, материалы для взрослых или поднимают тему секса, то теперь вы можете поделиться ими на Tumblr, используя соответствующий ярлык сообщества.

Руководство Tumblr по-прежнему запрещает на площадке разжигание ненависти, спам, угрозы насильственной расправы или другие противозаконные действия. Под запретом также находится визуализация действий сексуального характера.

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