«Скучно станет через полгода». RAMZES666 выразил уверенность, что Somnus вернётся в Dota 2

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв во время прямой трансляции на Twitch высказался о решении китайского мидера Лу Somnus Яо завершить карьеру после The International 2022.

По мнению экс-керри Virtus.pro, Лу принял это решение на эмоциях и вскоре соскучится по выступлениям на соревновательной сцене.

Мне кажется, Somnus это сделал на нереальных эмоциях. Ему скучно станет через полгода. Потом он подумает: «Ну, можно и на The International съездить, как Topson».



У него очень высокий уровень. Таким игрокам не нужно сидеть и в течение целого года играть, чтобы держать форму.

Somnus вместе с командой Royal Never Give Up занял 13–16-е место на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2. В решающем матче RNG проиграла Entity Gaming, игра продолжалась рекордные 107 минут.