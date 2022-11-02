Режиссёры «Мстителей» вернутся к Marvel не раньше 2030 года

Режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо в этом году в самом центре внимания. Они сняли «Серого человека» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, а также спродюсировали нашумевшие «Всё везде и сразу».

У братьев на горизонте много проектов, поэтому пока они не могут вернуться к работе над картинами по вселенной Marvel. Дуэт рассказал, когда снова возьмётся за супергероику.

Джо и Энтони заявили, что смогут вернуться к картинам Marvel Studios до «конца текущего десятилетия». Это значит, что они готовы спродюсировать или поставить что-то по Marvel через восемь лет. Узнав об этом, многие фанаты расстроились. Они хотели, чтобы братья приложили руку к «Мстители: Секретные войны», премьера которых намечена на 2026 год.

Братья отметили, что «Сага бесконечности» — самое главное их достижение, ставшее концом целой эпохи, которая больше не повторится никогда. Их «Мстители: Война бесконечности» собрал более $ 2 млрд, а «Мстители: Финал» — целых $ 2,7 млрд.