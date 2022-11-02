Дмитрий Куплинов вернулся из отпуска — он снова стримит
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Знаменитый видеоблогер и стример Дмитрий Куплинов вернулся к стримингу после месячного перерыва. Это был первый его отпуск за последние девять лет. Дмитрий решил вернуться к «работе» с серии летсплеев Elden Ring.
В своих соцсетях Куплинов также рассказал о болезни — у блогера нашли бронхит. По его словам, заболевание не мешает ему стримить и выкладывать новые видео.
Нашли бронхит, теперь вот пять дней пью антибиотики, а то бы совсем разболелся. Ещё делаю дыхательную гимнастику.
О своём уходе в отпуск Дмитрий рассказал 5 октября.
Господа, я, если что, не пропал, у меня сейчас отпуск. Первый отпуск без видео за девять лет, вернусь через неделю-две, не теряйте и сами не теряйтесь, отдыхайте тоже.
Дмитрий Куплинов — один из самых популярных российских видеоблогеров и стримеров. Сейчас аудитория его YouTube-канала превышает 14 млн подписчиков. При этом год назад на него было подписано менее 10 млн зрителей.
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