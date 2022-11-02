В A Plague Tale: Requiem сыграли более 1 млн человек
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Focus Home и студия Asobo похвалились статистикой своего нового приключения A Plague Tale: Requiem — в игру уже сыграли более 1 млн геймеров. Она вышла 18 октября на ПК, PS5, Xbox Series, а также пополнила библиотеку Game Pass.
Более миллиона игроков уже отправились в невероятное путешествие вместе с Амицией и Хьюго в A Plague Tale: Requiem. Большое вам спасибо!
Фото: Twitter
Сегодня авторы презентовали и новый трейлер игры, в котором собрали отзывы критиков. Несмотря на технические проблемы, журналисты приняли A Plague Tale: Requiem тепло. На агрегаторе Metacritic средний балл от обозревателей составил 82 из 100, а от игроков — восемь из 10.
A Plague Tale: Requiem взломали прямо в день релиза, потому что в ней с самого начала не было никакой пиратской защиты, которая могла бы хоть как-то «сдержать» пиратов.
Новость по темеA Plague Tale: Requiem взломали прямо в день релиза
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