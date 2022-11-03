Российская Cloud9 победила Evil Geniuses и сыграет за выход в топ-16 мэйджора по CS:GO
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Российский состав клуба Cloud9 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive обыграл EG из США в матче четвертого тура стадии претендентов IEM Rio Major 2022.
Серия до двух побед завершилась со счётом 2:0 — C9 уверенно переиграла «злых гениев» на карте Dust II (16:5), а затем оказалась сильнее и на Overpass (16:11).
Таким образом, Evil Geniuses завершает своё выступление на главном турнире сезона, а Cloud9 завтра проведёт решающую встречу за выход во второй этап. Соперниками россиян в пятом туре станут игроки европейской команды GamerLegion.
Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит с 31 октября по 13 ноября в Бразилии. Участники ведут борьбу за общий призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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