Российская Cloud9 победила Evil Geniuses и сыграет за выход в топ-16 мэйджора по CS:GO

Российский состав клуба Cloud9 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive обыграл EG из США в матче четвертого тура стадии претендентов IEM Rio Major 2022.

Серия до двух побед завершилась со счётом 2:0 — C9 уверенно переиграла «злых гениев» на карте Dust II (16:5), а затем оказалась сильнее и на Overpass (16:11).

Таким образом, Evil Geniuses завершает своё выступление на главном турнире сезона, а Cloud9 завтра проведёт решающую встречу за выход во второй этап. Соперниками россиян в пятом туре станут игроки европейской команды GamerLegion.

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит с 31 октября по 13 ноября в Бразилии. Участники ведут борьбу за общий призовой фонд в размере $ 1,25 млн.