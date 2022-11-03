Сериал «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана продлён на второй сезон

Netflix продлил сериал «Песочный человек» по одноимённому комиксу Нила Геймана на второй сезон. Изначально об этом сообщили в социальных сетях DC, а потом компания сама подтвердила информацию.

Вместе с этим Netflix опубликовал небольшой тизер, в котором и стало известно о продлении шоу. Также появилось и небольшое описание новой истории Морфеуса.

Морфеуса и остальных ждут удивительные истории. Пора вернуться к работе. Впереди семейный обед, и Люцифер ждёт, когда Морфеус вернётся в ад.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в августе 2022 года и стремительно набрал популярность. Шоу получило хорошие оценки как от аудитории, так и от критиков. Отмечали, что создателям проекта хорошо удалось экранизировать оригинальный комикс Геймана.