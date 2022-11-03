Видео: зрелищная реклама «Аватара 2» на Ниагарском водопаде

Судя по всему, «Аватар 2» будет очень красивым фильмом, поэтому для ленты нужна соответствующая реклама. Такую разместили на Ниагарском водопаде — выглядит она впечатляюще.

В ролике можно увидеть, как ослепительное световое шоу осветило Ниагарский водопад, также были показаны некоторые моменты картины. В конце множество светящихся синим цветом летающих дронов составили в воздухе название ленты.

Вчера был представлен официальный трейлер ленты. «Аватар: Путь воды» продолжит историю первой части, рассказав про дальнейшую жизнь предыдущих протагонистов. Мы сможем увидеть как новых, так и старых героев.

В кинотеатрах мира картину начнут показывать 16 декабря. Из-за санкций лента в России наверняка не выйдет.