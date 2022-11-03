Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять носки возле могилы эльфа Добби в Уэльсе

Фанаты «Гарри Поттера» возвели памятник домовому эльфу Добби на пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе, где проходили съёмки «Даров смерти». Поклонники вселенной так вдохновились этим поступком, что начали массово оставлять у надгробия носки и камни в стиле франшизы. Предметов стало так много, что местные власти забеспокоились о сохранности дикой природы.

Мемориал Добби

По их мнению, большое количество посторонних предметов в дикой местности может повредить целым экосистемам. Экологи провели большое расследование и в итоге разрешили оставить надгробие при одном условии: фанаты перестанут оставлять столько предметов на пляже.

Мемориал Добби останется во Фрешуотер-Уэст, чтобы люди могли наслаждаться им. Но мы просим посетителей не оставлять возле него посторонние предметы, чтобы помочь защитить дикую природу.

Многие фанаты приняли новость не очень радушно, однако были вынуждены согласиться с условиями правительства Уэльса.