Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мы подарим God of War Ragnarok! Условия розыгрыша очень простые

Мы подарим God of War Ragnarok! Условия розыгрыша очень простые
Комментарии

Совсем скоро на PS4 и PS5 состоится релиз God of War Ragnarok — пожалуй, самой ожидаемой игры в этом году. Хотите узнать, чем закончится скандинавская сага Кратоса? Тогда скорее принимайте участие в нашем розыгрыше! Условия невероятно простые:

  • Подписаться на телеграм-канал @championatgaming;
  • Нажать на кнопку «Хочу игру!» под оригинальным постом в нашей группе.

Итоги розыгрыша мы подведём 9 ноября, в день выхода игры. Победителю решать, в каком виде получить приз: на диске или в цифровом формате. Дерзайте — возможно, вам улыбнётся удача! А если вдруг у вас нет консоли, то взамен мы пополним вам кошелёк Steam на схожую сумму.

Уже сегодня вечером должны появиться обзоры Ragnarok, мы обязательно расскажем, как игру оценила мировая пресса.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022