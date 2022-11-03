Мы подарим God of War Ragnarok! Условия розыгрыша очень простые

Совсем скоро на PS4 и PS5 состоится релиз God of War Ragnarok — пожалуй, самой ожидаемой игры в этом году. Хотите узнать, чем закончится скандинавская сага Кратоса? Тогда скорее принимайте участие в нашем розыгрыше! Условия невероятно простые:

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Нажать на кнопку «Хочу игру!» под оригинальным постом в нашей группе.

Итоги розыгрыша мы подведём 9 ноября, в день выхода игры. Победителю решать, в каком виде получить приз: на диске или в цифровом формате. Дерзайте — возможно, вам улыбнётся удача! А если вдруг у вас нет консоли, то взамен мы пополним вам кошелёк Steam на схожую сумму.

Уже сегодня вечером должны появиться обзоры Ragnarok, мы обязательно расскажем, как игру оценила мировая пресса.