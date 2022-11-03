Ubisoft обвинила Netflix в краже картинки из Skull & Bones. Она оказалась общедоступной

Арт-директор Юлиан Кок, работающий в студии Ubisoft Singapore, заметил, что в сериале The Lost Pirate Kingdom от Netflix используется обложка, подозрительно напоминающая изображение из пиратского экшена Skull & Bones.
Подписчики разработчика тут же заявили, что видели подобное изображение в хостинге со стоковыми изображениями Shutterstock. Они предположили, что его купили и Ubisoft, и Netflix — поэтому технически это никакой не плагиат, а обычное использование одной и той же общедоступной картинки.
То самое промо-изображение
Фото: Shutterstock
После этого Юлиан Кок удалил свой твит и заявил, что вопросом занимаются юристы Ubisoft. Он поблагодарил фанатов за разъяснение и отметил, что благодаря этому компании будет куда проще разобраться во всей этой ситуации.
Релиз многострадальной Skull & Bones состоится 9 марта 2023 года на ПК и консолях.
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