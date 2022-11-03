Пиковый онлайн Dota 2 превысил 1 млн игроков впервые за три года. Всё дело в «халяве»

За последнюю неделю пиковый онлайн Dota 2 продолжает стабильно расти, достигнув заветной цифры в 1 млн одновременных игроков 29 октября. На следующий день результат стал ещё выше — 1,042 млн геймеров.

Пиковый онлайн 30 октября в Dota 2 Фото: SteamDB

Это отличные показатели для игры, чей средний онлайн не превышал 700 тыс. человек на протяжении последних трёх лет — в прошлый раз до миллиона Dota 2 добиралась аж в марте 2019 года.

Судя по всему, недавний скачок популярности произошёл благодаря раздаче арканы, боевого пропуска и подписки Dota Plus от Valve. Для получения призов достаточно сыграть всего лишь 10 игр до января. Желающих оказалось так много, что компании пришлось приостановить выдачу призов, однако спустя пару суток «халява» возобновилась.