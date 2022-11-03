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Редактирование постов в «Твиттере» появится совсем скоро. Функция будет бесплатной

Редактирование постов в «Твиттере» появится совсем скоро. Функция будет бесплатной
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Издание Bloomberg рассказало о ближайших планах Илона Маска на монетизацию «Твиттера». Как отмечают источники портала, обновлённая подписка Twitter Blue с верификацией, меньшим количеством рекламы и другими возможностями действительно запустится уже 7 ноября.

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Но куда интереснее здесь другое: миллиардер планирует ввести полностью бесплатное редактирование твитов. Прямо сейчас функция доступна только подписчикам той самой Twitter Blue, стоимость которой на данный момент составляет $ 4,99. При этом такая возможность может появиться уже 6 ноября — за сутки до запуска новой подписки.

Сам Илон Маск пока не комментировал бесплатные нововведения, вместо этого сфокусировавшись на дискуссиях со Стивеном Кингом и рекламе будущей подписки.

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