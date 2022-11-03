Геймплей Sherlock Holmes: The Awakened — ремейка одной из лучших игр о Шерлоке Холмсе

В июле этого года студия Frogwares анонсировала ремейк Sherlock Holmes: The Awakened, а недавно авторы продемонстрировали первый геймплей проекта.
В ролике можно увидеть, как Шерлок Холмс бродит по локациям, встречается с различными персонажами и решает загадки: как лёгкие, так и более сложные.
Frogwares хочет полностью переработать ключевые элементы игры, включая механики, графику и даже сюжет. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 4. Главное отличие от оригинальной игры в том, что в ремейке нам покажут молодого и неопытного Холмса.
История тайтла расскажет о том, как Шерлок будет пытаться остановить исчезновения людей, за которыми стоят культисты.
Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
- 3 ноября 2022
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
13:47
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:49
-
12:41
-
12:16
-
11:49
-
11:03
-
10:37
-
10:03
-
09:36
-
03:10
-
03:01
-
02:47
-
01:08
- 2 ноября 2022
-
23:11
-
21:30
-
21:05
-
20:40
-
20:13
-
19:13
-
19:04
-
18:56
-
18:45
-
18:36