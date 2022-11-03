Геймплей Sherlock Holmes: The Awakened — ремейка одной из лучших игр о Шерлоке Холмсе

В июле этого года студия Frogwares анонсировала ремейк Sherlock Holmes: The Awakened, а недавно авторы продемонстрировали первый геймплей проекта.

В ролике можно увидеть, как Шерлок Холмс бродит по локациям, встречается с различными персонажами и решает загадки: как лёгкие, так и более сложные.

Frogwares хочет полностью переработать ключевые элементы игры, включая механики, графику и даже сюжет. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 4. Главное отличие от оригинальной игры в том, что в ремейке нам покажут молодого и неопытного Холмса.

История тайтла расскажет о том, как Шерлок будет пытаться остановить исчезновения людей, за которыми стоят культисты.

Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.