В России обвалились продажи ноутбуков

По информации газеты «Коммерсантъ», в третьем квартале 2022 года было продано 544 тыс. ноутбуков, что на 55% меньше, чем годом ранее. Об этом газете рассказали ритейлеры.

С января по сентябрь 2022 года в России было продано 2,1 миллиона ноутбуков. Это оказалось на 32% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. К тому же отмечается, что основное падение пришлось на корпоративный сегмент, а не розничный.

При этом новых закупок ноутбуков во втором квартале уже почти не было: сети распродавали остатки. Об этом сообщил партнёр и руководитель группы по работе с телекоммуникационными и технологическими компаниями ДРТ Григорий Дубровский.

К уменьшению запасов и ассортимента привело сокращение числа поставщиков из-за ухода крупных иностранных производителей, а для выстраивания каналов параллельного импорта нужно время.

Особым спросом ноутбуки пользовались во время пандемии COVID-19, когда люди скупали устройства для удалённой работы. Те, кто купил ноутбуки в 2020 году, в обновлении пока не нуждаются.

У ноутбуков достаточно длинный жизненный цикл, и все те, кто в 2020 году купил ноутбуки, в обновлении устройств пока не нуждаются.

Ожидается, что в конце года начнут массово выпускать отечественные модели ноутбуков, а также появится больше зарубежных устройств.