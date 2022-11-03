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Assassin's Creed: Valhalla может выйти в Steam

Assassin's Creed: Valhalla может выйти в Steam
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В базе данных Ubisoft Connect датамайнер под ником YoobieRE нашёл упоминание версии ролевого экшена Assassin's Creed: Valhalla для Steam. Это значит, что одна из самых масштабных игр про викингов может добраться до площадки Valve.

Фото: Resetera

Нашедший утечку датамайнер отметил, что первое подтверждение релиза Assassin's Creed: Valhalla в Steam было найдено в утечке GeForce Now. Пока точно неизвестно, выйдет ли в итоге игра в магазине Valve — проекты Ubisoft не продаются там с 2019 года. При этом французский издатель лидирует в Steam по количеству подписчиков.

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Весной Ubisoft выпускала в Steam дополнение к карточной игре Uno, которое создано по мотивам Assassin's Creed: Valhalla. Недавно стало известно, что в исторический экшен с момента его выхода в 2020 году сыграло более 20 млн человек.

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