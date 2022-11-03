Утекли первые скриншоты Overdose — новой игры от Хидео Кодзимы

Как сообщает журналист Том Хендерсон, в Сети начали появляться первые скриншоты из игры под кодовым названием Overdose Хидео Кодзимы. Картинками автор не поделился, однако заявил, что на них изображена актриса Маргарет Куэлли (Мама в Death Stranding, «Оставленные») в синем платье.

Маргарет Куэлли в Death Stranding

Как отмечает Хэндерсон, кадр взят из внутреннего ролика студии, о котором он ранее и сообщал. Судя по всему, видео начало расходиться по DIscord-каналам. Когда его покажут публике, пока неясно.

Overdose — новая игра Хидео Кодзимы, о которой практически ничего неизвестно. Как утверждают сразу несколько инсайдеров, это хоррор, который культовый геймдизайнер разрабатывает для Microsoft. Он должен выйти на ПК, Xbox и в «облаке», а первый показ может состояться на The Game Awards в декабре.