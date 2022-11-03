Кевин Спейси впервые за 5 лет появится на публике и получит награду

Кевин Спейси готовится к первому за 5 лет публичному выступлению, которое пройдёт в формате мастер-класса. Актёр также получит награду от итальянского Национального музея кино в Турине. Спейси встретится с аудиторией 16 января 2023 года в зрительном зале культовой Моле-Антонеллианы, где располагается музей. Там же покажут документальный фильм о жизни артиста.
Обладатель двух «Оскаров» за «Красоту по-американски» и «Подозрительные лица» последний раз выходил на публику в 2017 году. Он был вынужден «уйти в тень» из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
В октябре Кевин Спейси одержал большую юридическую победу в нью-йоркском суде — с актёра сняли обвинения в сексуальных домогательствах. При этом в суде Великобритании не закрыто другое его дело — тоже связанное с домогательствами.
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