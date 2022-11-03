Abandoned, Death Stranding 2 и PlayStation. Хидео Кодзима — о слухах и фейках

Хидео Кодзима опубликовал свежий выпуск своего подкаста Brain Structure. На этот раз он вместе с Джеффом Кили поговорил про слухи, утечки и фейковые новости. Мы послушали 30-минутный эпизод и кратко рассказываем самое интересное. В целом было затронуто три темы.

Abandoned

Это мистический хоррор от неизвестной студии. Его разработчики таинственно то намекали, то отвергали связь с Silent Hill и самим Хидео Кодзимой. Игру хотели выпустить ещё в 2021-м, однако после выпуска непонятного приложения для PS5 команда попросту пропала.

С разработчиком даже общался сам Джефф Кили, поскольку команда хотела показать Abandoned на мероприятии известного ведущего. Однако во время разговора саму игру так ни разу и не показали, поэтому и никакого внимания на шоу Кили ей не уделял. Сам он считает, что игры попросту нет.

Кодзима отмечает, что не стал бы повторяться — создавать фейковую студию и личность для продвижения новой игры. Он уже делал так во время анонса Metal Gear Solid 5. А разработчикам Abandoned японец посоветовал побыстрее выпустить игру и обернуть все слухи в свою пользу.

Death Stranding 2

С начала 2021 года в Сети появлялись разные слухи про новую игру Кодзимы. Апогеем стала информация о том, что изначально японец предлагал Google сделать Death Stranding 2 эксклюзивом Stadia, но проект отменил лично глава Stadia Фил Харринсон, поскольку это была одиночная сюжетная игра.

Хидео Кодзима сразу отметил, что это фейк — причём на всех уровнях.

Новость по теме Появились первые детали создания Death Stranding 2

Мы сразу отмечали эту новость крайне странной, поскольку абсолютными правами на Death Stranding обладает Sony.

Партнёрства и фейковые новости

Много времени в эпизоде уделили фейковым новостям и попыткам влиять на их восприятие у читателей. Кодзиме очень не нравится, что чуть ли не каждый его твит превращается в новость. Также его не радует, что перед публикацией странных слухов (вроде тех же сведений про DS2) с ним не пытаются связаться для комментариев.

При этом публично он не хочет заниматься опровержением подобных сведений, ведь так легко провалиться в болото — надо комментировать и опровергать всё. Вдобавок это зародит новые фейки и предположения, когда Кодзима не опровергнет какие-то сведения — «ага, значит, это правда!»

Ещё Кодзима подтвердил, что находится в отличных отношениях с Sony, Microsoft и Nintendo. И уже боится, что, упомянув Nintendo, могут появиться заголовки и новости про то, что он «делает новую Super Smash Bros.».

При этом Кодзиме не раз предлагали безумные деньги за покупку Kojima Productions, однако ему это не интересно, ему не нужна масса денег — он просто хочет делать игры, которые хочет делать. Поэтому студия останется независимой.

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Подкаст выходит эксклюзивно в Spotify. В России официально его не послушать.