Сиквел с большой буквы. Критики в восторге от God of War Ragnarok

Критики опубликовали первые обзоры God of War: Ragnarok. Вопреки ожиданиям некоторых, все остались в полном восторге от экшена и называют его сиквелом с большой буквы.

Из впечатлений журналистов складывается ощущение, что если прошлая часть ощущалась несколько неуверенной попыткой поменять геймплей, то «Рагнарёк» делает уверенный шаг вперёд и безоговорочно показывает настоящего «Бога войны» — брутального, жестокого, но при этом мастерски написанного и поставленного.

Сейчас на агрегаторах у God of War: Ragnarok средняя оценка составляет 94 балла — ранее такие оценки получили только оригинальная God of War (2005) и перезапуск (2018).

Вот что говорит блогер SkullUp.

God of War: Ragnarok настолько мастерски заканчивает эпопею Кратоса и Атрея, что ей удаётся не только оставаться полностью самостоятельным произведением, но и заполнить все прошлые части новыми важными значениями.

Оценки God of War на агрегаторах

God of War (2005) — 94 балла

God of War 2 (2007) — 93 балла

God of War 3 (2010) — 92 балла

God of War (2018) — 94 балла

God of War: Ragnarok (2022) — 94 балла

God of War Ascension (2013) — 80 баллов

God of War: Chains of Olympus (2008) — 91 балл

God of War: Ghost of Sparta (2010) — 86 баллов.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4.