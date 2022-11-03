Сиквел с большой буквы. Критики в восторге от God of War Ragnarok
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Критики опубликовали первые обзоры God of War: Ragnarok. Вопреки ожиданиям некоторых, все остались в полном восторге от экшена и называют его сиквелом с большой буквы.
Из впечатлений журналистов складывается ощущение, что если прошлая часть ощущалась несколько неуверенной попыткой поменять геймплей, то «Рагнарёк» делает уверенный шаг вперёд и безоговорочно показывает настоящего «Бога войны» — брутального, жестокого, но при этом мастерски написанного и поставленного.
Сейчас на агрегаторах у God of War: Ragnarok средняя оценка составляет 94 балла — ранее такие оценки получили только оригинальная God of War (2005) и перезапуск (2018).
Вот что говорит блогер SkullUp.
God of War: Ragnarok настолько мастерски заканчивает эпопею Кратоса и Атрея, что ей удаётся не только оставаться полностью самостоятельным произведением, но и заполнить все прошлые части новыми важными значениями.
Оценки God of War на агрегаторах
- God of War (2005) — 94 балла
- God of War 2 (2007) — 93 балла
- God of War 3 (2010) — 92 балла
- God of War (2018) — 94 балла
- God of War: Ragnarok (2022) — 94 балла
- God of War Ascension (2013) — 80 баллов
- God of War: Chains of Olympus (2008) — 91 балл
- God of War: Ghost of Sparta (2010) — 86 баллов.
God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4.
Комментарии
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