Игроки стран третьего мира вступились за Xbox Series S

В октябре один из разработчиков студии Bossa открыто раскритиковал Xbox Series S за то, что Microsoft требует оптимизировать под неё игры. По словам «девелопера», на это уходит слишком много сил, времени и денег. При этом платформу активно защищают игроки из развивающихся стран с низкой по сравнению с более развитыми регионами зарплатой.
Пользователь Reddit под ником Pepe-the-fox заявил, что он очень рад возможности играть в современные игры, не тратя на консоль свою шестимесячную зарплату.
Как бедный молодой человек из страны третьего мира я очень рад, что могу играть в новейшие игры, не платя за консоль 6 месяцев своей зарплаты.
А пользователь под ником LupusDeusMagnus подчеркнул, что в Бразилии Xbox Series S стоит $ 388, а цена Xbox Series X нередко доходит до $ 1 тыс. Один из реддиторов добавил, что в его стране средний доход составляет $ 250 в месяц, отметив доступность Game Pass, который позволяет не отказываться от дорогого хобби.
- 3 ноября 2022
-
19:12
-
19:10
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:11
-
17:03
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
13:47
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:49
-
12:41
-
12:16
-
11:49
-
11:03
-
10:37
-
10:03
-
09:36
-
03:10
-
03:01
-
02:47
-
01:08