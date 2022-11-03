Специалисты сравнили God of War Ragnarok на PS4, PS4 Pro и PS5

IGN выпустил подробное видеосравнение God of War Ragnarok в различных режимах на базовой PS4, PS4 Pro и PS5

Специалисты отмечают, что на PS4 игра оптимизирована и выглядит более чем отлично, но на этих консолях нет доступа к настройкам визуальных режимов. А у владельцев PS4 Pro и PS5 есть возможность выбрать из девяти форматов игры. На новой платформе Sony даже можно играть в 120 FPS, или выставить разрешение 4K при 40 FPS.

Сравнение графики God of War Ragnarok на PS4, PS4 Pro и PS5

Разрешение и FPS

PS4 — 1080p при 30 FPS

PS4 Pro (картинка) — от 1656p до 1440p при 30 FPS

PS4 Pro (работа) — от 1656р до 1080р при 30-60 FPS

PS5 (4K) — 4K при 30 FPS

PS5 (работа) — от 4К до 1440р при 60 FPS

PS5 (40 FPS) — от 4К до 1800р при 30 FPS

PS5 (120 FPS) — 1440р при 80-120 FPS.

God of War Ragnarok выглядит лучше, чем её демонстрировали в трейлерах. Журналисты отмечают, что в самой игре более реалистичное освещение и глубокие тени.

Важно отметить, что изначально сиквел разрабатывали под PS4, а для PS5 игру лишь улучшили и подогнали под технические возможности платформы. Об этом в одном из интервью рассказал директор по анимации в студии Santa Monica Бруно Веласкес.

Критики уже прошли игру. По их словам, прошлая часть ощущалась некой пробой пера, а «Рагнарёк» — это уверенный шаг вперёд. Сиквел показывает настоящего «Бога войны» — брутального, жестокого, но при этом мастерски написанного и поставленного.