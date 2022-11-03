В России можно бесплатно забрать два месяца подписки на Apple TV+

Apple запустила бесплатную раздачу двух месяцев подписки на стриминговый сервис Apple TV +. Акция приурочена к выходу документального фильма «Селена Гомес: Я и мой мир», в котором рассказывается о жизни знаменитой певицы.
Раздача продлится до 2 декабря этого года, бесплатную подписку можно забрать и в России. Важно отметить, что акция доступна только для новых пользователей Apple TV +.
Фото: Apple
Apple запустила свой потоковый сервис в 2019 году. В нём доступны фильмы и телесериалы оригинального производства под названием Apple Originals. На платформе вышло много признанных критиками и зрителями хитов.
На площадке доступен ироничный и очень добрый комедийный сериал «Тед Лассо», рассказывающий о жизни позитивного тренера футбольной команды. Шоу получило премию «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал». А фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» в этом году на премии «Оскар» признали лучшей картиной.
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