Дэнни Бойл готов заняться продолжением «28 дней спустя»

Совсем недавно нашумевшему зомби-хоррору «28 дней спустя» исполнилось 20 лет. В честь юбилея режиссёр Дэнни Бойл в интервью изданию NME заявил, что сценарий «28 месяцев спустя» — продолжения оригинального фильма и «28 недель спустя» уже готов.

Сюжет триквела написал сценарист оригинальной картины Алекс Гарланд. По словам Бойла, у истории отличная идейная концепция, а события вновь развернутся в Англии.

Сейчас идеальное время для продолжения «28 дней спустя». Забавно, что я не думал об этом, пока меня не спросили — и я сразу вспомнил сценарий. В нем события вновь развиваются в Англии.

Киллиан Мерфи сыграл в «28 дней спустя» главную роль. Он заявил, что готов поработать с Бойлом над новым зомби-триллером.

Встречаясь с Дэнни или Алексом, я всегда упоминаю его. Я показывал «28 дней спустя» детям на Хэллоуин 4 или 5 лет назад. Им фильм очень понравился. Он выделяется, что удивительно для картины 20-летней давности. Поэтому да — идея продолжения мне интересна.

Слухи о продолжении «28 дней спустя» и «28 месяцев спустя» ходят с 2015 года. Вероятно, рано или поздно Бойл с коллегами всё же возьмётся за этот проект. В этом году режиссёр представил свой мини-сериал «Пистолет», в нём рассказывается о пути культовой музыкальной группы Sex Pistols.