Warhammer: Vermintide 2 бесплатно раздают в Steam. Её можно забрать и в России
Поделиться
В Steam стартовала бесплатная раздача кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2. Игру могут забрать и российские игроки. Акция завершится 7 ноября. Издатель также предлагает купить расширенную версию экшена со скидкой 51% — за 2242 рубля.
Warhammer: Vermintide 2 вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и на ПК. У игры в Steam более 90 тыс. обзоров, большинство из которых «очень положительные». Игру называют «Left 4 Dead в сеттинге Warhammer Fantasy» и идеальным развлечением для компании фанатов вселенной Warhammer.
Спустя игровой килочас невольно начинаешь задумываться, а как вообще я умудрился столько времени провести в игре? Как она мне при этом не надоела? Что заставляет меня почти каждый вечер снова запускать её? Каким ещё способом я могу нести свет Сигмара этим проклятым еретикам?
На агрегаторе Metacritic тайтл получил 82 балла из 100 от критиков и 7,4 из 10 от игроков — это очень хорошие показатели для довольно нишевой игры.
Новость по темеГенри Кавилл уделяет видеоиграм минимум четыре часа в день
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
22:41
-
21:52
-
21:27
-
20:47
-
20:17
-
19:12
-
19:10
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:11
-
17:03
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
13:47
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:49
-
12:41
-
12:16
-
11:49
-
11:03
-
10:37
-
10:03
Партнерский контент