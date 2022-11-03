Warhammer: Vermintide 2 бесплатно раздают в Steam. Её можно забрать и в России

В Steam стартовала бесплатная раздача кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2. Игру могут забрать и российские игроки. Акция завершится 7 ноября. Издатель также предлагает купить расширенную версию экшена со скидкой 51% — за 2242 рубля.

Warhammer: Vermintide 2 вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и на ПК. У игры в Steam более 90 тыс. обзоров, большинство из которых «очень положительные». Игру называют «Left 4 Dead в сеттинге Warhammer Fantasy» и идеальным развлечением для компании фанатов вселенной Warhammer.

Спустя игровой килочас невольно начинаешь задумываться, а как вообще я умудрился столько времени провести в игре? Как она мне при этом не надоела? Что заставляет меня почти каждый вечер снова запускать её? Каким ещё способом я могу нести свет Сигмара этим проклятым еретикам?

На агрегаторе Metacritic тайтл получил 82 балла из 100 от критиков и 7,4 из 10 от игроков — это очень хорошие показатели для довольно нишевой игры.