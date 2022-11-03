Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дешёво и мощно: дата выхода, цены и характеристики AMD Radeon 7900 XT и 7900 XTX

AMD анонсировала новые видеокарты на RDNA 3 — 7900 XT и 7900 XTX
Комментарии

AMD представила первые видеокарты нового поколения — 7900 XT и 7900 XTX. Они создаются на базе архитектуры RDNA 3. Как оказалась, главная фишка — так называемый чиплетный дизайн, позволяющий эффективнее использовать ресурсы и задействовать другие системы.

Основной кристалл обеих видеокарт работает на 5-нанометровой архитектуре, тогда как шесть вспомогательных кристаллов используют 6-нанометрную архитектуру. Таким образом AMD хочет добиться оптимальной работы железа.

А ещё обе Radeon 7900 станут первыми видеокартами в мире с интерфейсом DisplayPort 2.1. Общественность как раз критиковала NVIDIA за отсутствие такого во флагманской RTX 4090. А ведь этот выход позволяет выводить картинку в 8К при 165 герцах или в 4К при 480 герцах.

Отмечается, флагманская RX 7900 XTX в разрешении 4К примерно в 1,7 раз быстрее 6950XT.

Характеристики Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 XT
Частотыдо 2,5 ГГцдо 2,4 ГГц
Память24 ГБ GDDR620 ГБ GDDR6
Шина памяти384-бита320-бит
Кэш96 МБ80 МБ
Скорость960 ГБ/с800 ГБ/с
Потребление355 ватт300 ватт
Цена в долларах$ 999$ 899
Цена в рублях65 000 рублей58 000 рублей
Дата выхода13 декабря13 декабря

Обе видеокарты показывают невероятные результаты в тестах AMD. К примеру, Assassin's Creed Valhalla в 8К при помощи FSR работала при 80 кадрах в секунду. В соревновательных играх вроде Apex Legends и Valorant в 1440р всё ещё круче — от 300 до 800 FPS.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022