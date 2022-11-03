AMD анонсировала новые видеокарты на RDNA 3 — 7900 XT и 7900 XTX

AMD представила первые видеокарты нового поколения — 7900 XT и 7900 XTX. Они создаются на базе архитектуры RDNA 3. Как оказалась, главная фишка — так называемый чиплетный дизайн, позволяющий эффективнее использовать ресурсы и задействовать другие системы.
Основной кристалл обеих видеокарт работает на 5-нанометровой архитектуре, тогда как шесть вспомогательных кристаллов используют 6-нанометрную архитектуру. Таким образом AMD хочет добиться оптимальной работы железа.
А ещё обе Radeon 7900 станут первыми видеокартами в мире с интерфейсом DisplayPort 2.1. Общественность как раз критиковала NVIDIA за отсутствие такого во флагманской RTX 4090. А ведь этот выход позволяет выводить картинку в 8К при 165 герцах или в 4К при 480 герцах.
Отмечается, флагманская RX 7900 XTX в разрешении 4К примерно в 1,7 раз быстрее 6950XT.
Характеристики Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT
|Radeon RX 7900 XTX
|Radeon RX 7900 XT
|Частоты
|до 2,5 ГГц
|до 2,4 ГГц
|Память
|24 ГБ GDDR6
|20 ГБ GDDR6
|Шина памяти
|384-бита
|320-бит
|Кэш
|96 МБ
|80 МБ
|Скорость
|960 ГБ/с
|800 ГБ/с
|Потребление
|355 ватт
|300 ватт
|Цена в долларах
|$ 999
|$ 899
|Цена в рублях
|65 000 рублей
|58 000 рублей
|Дата выхода
|13 декабря
|13 декабря
Обе видеокарты показывают невероятные результаты в тестах AMD. К примеру, Assassin's Creed Valhalla в 8К при помощи FSR работала при 80 кадрах в секунду. В соревновательных играх вроде Apex Legends и Valorant в 1440р всё ещё круче — от 300 до 800 FPS.
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