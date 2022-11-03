AMD анонсировала новые видеокарты на RDNA 3 — 7900 XT и 7900 XTX

AMD представила первые видеокарты нового поколения — 7900 XT и 7900 XTX. Они создаются на базе архитектуры RDNA 3. Как оказалась, главная фишка — так называемый чиплетный дизайн, позволяющий эффективнее использовать ресурсы и задействовать другие системы.

Основной кристалл обеих видеокарт работает на 5-нанометровой архитектуре, тогда как шесть вспомогательных кристаллов используют 6-нанометрную архитектуру. Таким образом AMD хочет добиться оптимальной работы железа.

А ещё обе Radeon 7900 станут первыми видеокартами в мире с интерфейсом DisplayPort 2.1. Общественность как раз критиковала NVIDIA за отсутствие такого во флагманской RTX 4090. А ведь этот выход позволяет выводить картинку в 8К при 165 герцах или в 4К при 480 герцах.

Отмечается, флагманская RX 7900 XTX в разрешении 4К примерно в 1,7 раз быстрее 6950XT.

Характеристики Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Частоты до 2,5 ГГц до 2,4 ГГц Память 24 ГБ GDDR6 20 ГБ GDDR6 Шина памяти 384-бита 320-бит Кэш 96 МБ 80 МБ Скорость 960 ГБ/с 800 ГБ/с Потребление 355 ватт 300 ватт Цена в долларах $ 999 $ 899 Цена в рублях 65 000 рублей 58 000 рублей Дата выхода 13 декабря 13 декабря

Обе видеокарты показывают невероятные результаты в тестах AMD. К примеру, Assassin's Creed Valhalla в 8К при помощи FSR работала при 80 кадрах в секунду. В соревновательных играх вроде Apex Legends и Valorant в 1440р всё ещё круче — от 300 до 800 FPS.