Анонс FSR 3. Обещают до двух раз больше кадров в секунду, чем у FSR 2
Поделиться
AMD вместе с видеокартами нового поколения на RDNA 3 представила FSR 3. Это технология масштабирования изображения, которая позволяет при небольшом компромиссе улучшать производительность в играх.
Третья версия FSR наступает на пятки DLSS 3, также используя дополнительные кадры — их искусственный интеллект будет «вставлять» между реальными кадрами. Это увеличит задержку ввода, но и заметно увеличит частоты кадров.
При этом, в отличие от решения NVIDIA, FSR 3 будет доступен на всех видеокартах — и AMD, и NVIDIA, и Intel. Это огромное преимущество перед DLSS 3, которая официально доступна исключительно на видеокартах RTX 4000 — её даже не предусмотрели для RTX 2000 и RTX 3000.
Официально FSR 3 запустят в течение 2023 года.
Новость по темеAMD анонсировала новые видеокарты на RDNA 3 — 7900 XT и 7900 XTX
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
00:17
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
23:50
-
22:41
-
21:52
-
21:27
-
20:47
-
20:17
-
19:12
-
19:10
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:11
-
17:03
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
13:47
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:49
-
12:41
-
12:16
-
11:49
Партнерский контент