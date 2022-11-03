Анонс FSR 3. Обещают до двух раз больше кадров в секунду, чем у FSR 2

AMD вместе с видеокартами нового поколения на RDNA 3 представила FSR 3. Это технология масштабирования изображения, которая позволяет при небольшом компромиссе улучшать производительность в играх.

Третья версия FSR наступает на пятки DLSS 3, также используя дополнительные кадры — их искусственный интеллект будет «вставлять» между реальными кадрами. Это увеличит задержку ввода, но и заметно увеличит частоты кадров.

При этом, в отличие от решения NVIDIA, FSR 3 будет доступен на всех видеокартах — и AMD, и NVIDIA, и Intel. Это огромное преимущество перед DLSS 3, которая официально доступна исключительно на видеокартах RTX 4000 — её даже не предусмотрели для RTX 2000 и RTX 3000.

Официально FSR 3 запустят в течение 2023 года.