В Dota 2 вышла вторая часть боевого пропуска с новым режимом игры Diretide

Вечером 3 ноября разработчики Dota 2 обновили внутриигровой боевой пропуск. Во вторую часть Battle Pass 2022 вошли новый режим игры, внешность для персонажа Crystal Maiden и новая сокровищница с Immortal-предметами.
Новый игровой режим
Все владельцы Battle Pass получат доступ к ивенту «Восстание Тьмы» (или Diretide). Игрокам нужно будет зарабатывать конфеты-тянучки и сбрасывать их в колодцы врагов, разрушая строения.
За победу игроки будут получать конфеты, которые в специальном магазине можно будет обменять на различные бонусы — уровни Battle Pass, а также косметические предметы качества Immortal и Arcana.
Фото: Valve
Новая Immortal-сокровищница
Помимо этого, Valve добавила обещанные награды за достижение определённых уровней в Battle Pass. Среди них — вторая сокровищница с Immortal-предметами.
Фото: Valve
Личность для Crystal Maiden
Пользователи, достигшие 148-го уровня боевого пропуска, смогут изменить внешность персонажа Crystal Maiden. Личность Conduit of Blue Heart превратит девушку в бессмертную волчицу. Помимо модели, предмет изменит:
- ряд анимаций, в том числе эффекты атаки;
- портрет героя, изображение для верхней панели, а также иконки для способностей и мини-карты;
- озвучку персонажа — будет добавлено более 600 эксклюзивных реплик;
- анимации способностей Crystal Maiden.
Другие награды
Кроме того, на 75-м уровне Battle Pass откроется новая награда — новая озвучка событий в игре. Стандартного комментатора можно будет заменить на голос Кейва Джонсона из игры Portal 2.
На 117-м и 239-м уровнях станут доступны тематические экраны соперников, которые будут показаны перед началом каждого матча.
В часть второй части боевого пропуска и нового режима игры были выпущены специальные шейдеры, которые изменят внешний вид различных элементов карты. Они открываются на 62-м уровне пропуска.
Также Valve добавила в Dota 2 насмешки для пяти персонажей, анонсированные ранее.
Фото: Valve
Напомним, с 26 октября боевой пропуск 1-го уровня может бесплатно получить каждый игрок в Dota 2.
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