В Dota 2 вышла вторая часть боевого пропуска с новым режимом игры Diretide

Вечером 3 ноября разработчики Dota 2 обновили внутриигровой боевой пропуск. Во вторую часть Battle Pass 2022 вошли новый режим игры, внешность для персонажа Crystal Maiden и новая сокровищница с Immortal-предметами.

Новый игровой режим

Все владельцы Battle Pass получат доступ к ивенту «Восстание Тьмы» (или Diretide). Игрокам нужно будет зарабатывать конфеты-тянучки и сбрасывать их в колодцы врагов, разрушая строения.

За победу игроки будут получать конфеты, которые в специальном магазине можно будет обменять на различные бонусы — уровни Battle Pass, а также косметические предметы качества Immortal и Arcana.

Фото: Valve

Новая Immortal-сокровищница

Помимо этого, Valve добавила обещанные награды за достижение определённых уровней в Battle Pass. Среди них — вторая сокровищница с Immortal-предметами.

Фото: Valve

Личность для Crystal Maiden

Пользователи, достигшие 148-го уровня боевого пропуска, смогут изменить внешность персонажа Crystal Maiden. Личность Conduit of Blue Heart превратит девушку в бессмертную волчицу. Помимо модели, предмет изменит:

ряд анимаций, в том числе эффекты атаки;

портрет героя, изображение для верхней панели, а также иконки для способностей и мини-карты;

озвучку персонажа — будет добавлено более 600 эксклюзивных реплик;

анимации способностей Crystal Maiden.

Другие награды

Кроме того, на 75-м уровне Battle Pass откроется новая награда — новая озвучка событий в игре. Стандартного комментатора можно будет заменить на голос Кейва Джонсона из игры Portal 2.

На 117-м и 239-м уровнях станут доступны тематические экраны соперников, которые будут показаны перед началом каждого матча.

В часть второй части боевого пропуска и нового режима игры были выпущены специальные шейдеры, которые изменят внешний вид различных элементов карты. Они открываются на 62-м уровне пропуска.

Также Valve добавила в Dota 2 насмешки для пяти персонажей, анонсированные ранее.

Фото: Valve

Напомним, с 26 октября боевой пропуск 1-го уровня может бесплатно получить каждый игрок в Dota 2.