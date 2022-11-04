Российский состав Cloud9 вышел во второй этап чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Российская команда Cloud9 одержала третью победу в рамках стадии претендентов IEM Rio Major 2022 и прошла во вторую стадию главного чемпионата по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

Матч против европейской пятёрки GamerLegion завершился со счётом 2:0. Оба раза C9 уступала по ходу карты, но во второй половине перехватывала инициативу. И сражение на Overpass, и игра на Mirage закончились с одинаковым счётом 16:13 в пользу нашей команды.

Таким образом, GamerLegion покидает турнир, а Cloud9 уже послезавтра начнёт свой путь на этапе «легенд». В топ-16 лучших команд мира ранее также попала ещё одна российская команда — Virtus.pro.

Новость по теме Virtus.pro вышла в следующий раунд чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит в Рио с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.