Босс Warner Bros. Discovery хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере

Выступая перед инвесторами глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что компания хочет сосредоточиться на крупных франшизах компании, в том числе и на «Гарри Поттере».

По словам Заслава, он хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере, однако это ещё нужно согласовать с авторам оригинальных книг Джоан Роулинг.

Мы собираемся сосредоточиться на франшизах. У нас не было фильмов о Супермене 13 лет. Мы не снимали «Гарри Поттера» 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере приносили хорошую прибыль прибыль Warner Bros. за последние 25 лет.

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Слова Заслава не значат, что в работу уже запущены новые фильмы во франшизе о Гарри Поттере, однако это в целом хороший знак и надежда на будущие проекты.

Ранее режиссёр первых двух частей «Гарри Поттера» Крис Коламбус выразил заинтересованность в экранизации пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».