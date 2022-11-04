Источник: звезда «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк сыграет в новом сериале Marvel

По информации издания The Illuminerdi, звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк сыграет в новом сериале Marvel Studios под названием «Чудо-человек».

Сообщается, что актёру досталась роль менеджера Чудо-человека. Самого персонажа в проекте сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по «Матрице», «Аквамену» и «Хранителям» от HBO.

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон, который снял фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», продюсирует «Чудо-человека» вместе со сценаристом Эндрю Гостем. Возможно, Креттон сам поставит пару эпизодов.

Новость по теме Режиссёры «Мстителей» вернутся к Marvel не раньше 2030 года

В комиксах Чудо-человека нельзя было назвать героем. Некоторое время он творил злодеяния, но в итоге искупал свою вину в составе Мстителей.

Действительно ли Оденкёрк примет участие в этом шоу, неизвестно. Нужно дождаться информации от надёжных СМИ: Deadline, Variety или The Hollywood Reporter.