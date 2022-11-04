Источник: звезда «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк сыграет в новом сериале Marvel

По информации издания The Illuminerdi, звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк сыграет в новом сериале Marvel Studios под названием «Чудо-человек».
Сообщается, что актёру досталась роль менеджера Чудо-человека. Самого персонажа в проекте сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по «Матрице», «Аквамену» и «Хранителям» от HBO.
Режиссёр Дестин Дэниел Креттон, который снял фильм «Шанг-Чи и легенда десяти колец», продюсирует «Чудо-человека» вместе со сценаристом Эндрю Гостем. Возможно, Креттон сам поставит пару эпизодов.
В комиксах Чудо-человека нельзя было назвать героем. Некоторое время он творил злодеяния, но в итоге искупал свою вину в составе Мстителей.
Действительно ли Оденкёрк примет участие в этом шоу, неизвестно. Нужно дождаться информации от надёжных СМИ: Deadline, Variety или The Hollywood Reporter.
- 4 ноября 2022
-
12:33
-
12:32
-
12:01
-
11:37
-
10:58
-
10:26
-
02:13
-
00:17
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
23:50
-
22:41
-
21:52
-
21:27
-
20:47
-
20:17
-
19:12
-
19:10
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:11
-
17:03
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
13:47