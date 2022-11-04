Новые режимы, PvP с друзьями и локализация — что ждёт Marvel Snap в будущем

Marvel Snap вышла в раннем доступе в октябре. Разработчики из студии Second Dinner опубликовали дорожную карту контента. Для игры планируется много всего интересного.
В ближайшее время проект покинет ранний доступ на мобильных устройствах и выйдет в полноценный релиз. Также авторы добавят поддержку 13 языков, среди которых, вероятно, будет и русский. До конца года разработчики добавят в Marvel Snap возможность сражаться против друзей — об этой фиче геймеры просят с самого релиза.
Ещё в PC-версии Marvel Snap наконец-то поработают над поддержкой приемлемого разрешения экрана. В данный момент версия тайтла на PC выглядит не очень удачно.
В будущем в тайтле появятся новые эмодзи, новые вариации карт и многое другое. Разработчики планируют активно поддерживать Marvel Snap.
Игра уже заработала более $ 2 млн. Она доступна бесплатно на PC, Android и iOS.
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