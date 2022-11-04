На «Твиттер» подали в суд из-за планов Илона Маска устроить масштабные увольнения

Издание Bloomberg сообщило, что на «Твиттер» подали судебный иск. Всё дело в планах Илона Маска — владелец социальной сети хочет уволить около 3,7 тыс. сотрудников.

Отмечается, что Маск планирует уволить работников без особого уведомления, которое крупные компании обязаны делать за 60 дней до самого процесса. Тем самым миллиардер нарушает закон калифорнийского законодательства.

Адвокат Шеннон Лисс-Риордан подчеркнула, что у работников компании есть свои права, которые нужно отстаивать.

Мы подали этот иск сегодня вечером в попытке убедиться, что сотрудники знают, что они не должны отказываться от своих прав и что у них есть возможность отстаивать эти права.

Илон Маск пока никак не ответил на судебный иск в сторону его компании.