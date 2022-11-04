В God of War: Ragnarok пытались превзойти квесты из «Ведьмака 3»

Разработчик God of War Ragnarok Энтони Дименто, отвечающий за дизайн и вовлечённость игроков, рассказал, что при создании второстепенных заданий вдохновлялся «Ведьмаком 3», поскольку проект CD Projekt RED — один из его самых любимых.

Дименто отметил это в ответ на слова журналиста Джина Пака о том, что ему понравились побочные квесты в Ragnarok. Автор экшена поставил себе задачу сделать второстепенные активности такими же интересными, как и основную историю.

Это была цель, которую я поставил для работы над второстепенным контентом в God of War Ragnarok. «Ведьмак 3» — одна из моих любимых игр. Кажется, что её невозможно превзойти, хотя мы поставили себе такую цель.

Вчера спало эмбарго на публикацию обзоров на God of War Ragnarok. Игра ожидаемо получила высокие оценки от прессы. С деталями можно ознакомиться в нашем материале.

Релиз игры состоится 9 ноября на PS4 и PS5.