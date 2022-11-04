Sonic Frontiers уже взломали и запустили на эмуляторах Nintendo Switch

3 ноября в Сети оказалась Switch-версия Sonic Frontiers, которая должна выйти только 8-го числа. Ситуацией быстро воспользовался пользователь под ником ProDaGamer и запустил проект на двух эмуляторах.
Он протестировал игру на компьютере с процессором Intel Core i7-10700F, видеокартой RTX 3060 и 32 ГБ оперативной памяти. При эмуляции с помощью приложения Ryujinx в разрешении 720р и 30 FPS игра сильно тормозила, при этом графических артефактов замечено не было. На более популярном эмуляторе Yuzu игра тормозила куда меньше, однако в игре постоянно проскакивали графические артефакты, которые мешали наслаждаться проектом.
После тестирования ProDaGamer отметил, что лучше дождаться полноценного релиза проекта на ПК и консолях 8 ноября, чем мучиться с помощью эмулирования тайтла на Switch.
- 4 ноября 2022
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