В России опять проблемы с бесплатными играми PS Plus

С ежемесячной подборкой игр PS Plus в России опять возникли проблемы. Пару игр вновь можно активировать без проблем — это Nioh 2 и Heavenly Bodies, а вот LEGO Harry Potter — нет.

К сожалению, такое происходит уже не в первый раз. В октябре подписчики из России не смогли забрать Injustice 2, тогда как Hot Wheels Unleashed и Superhot активировались без проблем. При этом компания никак не комментирует ситуацию, хотя у многих людей сервис оплачен на годы вперёд, и они просто теряют оплаченный контент.

При этом многие владельцы PS4 и PS5 уже давно начали пользоваться сервисами PlayStation в других регионах, тем более что летом запустили новые уровни сервиса PS Plus — с библиотекой в несколько сотен игр. В российском PS Store она также недоступна.